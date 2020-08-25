В «Барселоне» подтвердили намерение Месси покинуть клуб

Аргентинский футболист Лионель Месси подал запрос на уход из «Барселоны».

Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, футболист решил воспользоваться опцией в своём контракте, которая позволяет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В прошлом сезоне Месси провёл 44 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 26 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» прорабатывает возможность трансфера Месси.