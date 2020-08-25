В «Барселоне» подтвердили намерение Месси покинуть клуб

Короткая ссылка
Аргентинский футболист Лионель Месси подал запрос на уход из «Барселоны».
В «Барселоне» подтвердили намерение Месси покинуть клуб
  • Reuters

Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, футболист решил воспользоваться опцией в  своём контракте, которая позволяет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В прошлом сезоне Месси провёл 44 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 26 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» прорабатывает возможность трансфера Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить