СМИ: «Манчестер Юнайтед» прорабатывает возможность трансфера Месси

Руководство «Манчестер Юнайтед» начало работу над потенциальным трансфером форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Об этом сообщает Cuatro. По информации источника, «красные дьяволы» не просто проявляют интерес у футболисту, а уже предприняли первые шаги, чтобы убедить аргентинца решиться на этот переход. «Манчестер Юнайтед» готов платить Месси столько, сколько он зарабатывает в «Барселоне».

33-летний аргентинец выступает за «Барселону» на протяжении всей своей карьеры. По итогам прошлого сезона каталонцы впервые за 12 лет остались без трофеев, проиграв в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварии» со счётом 2:8.

Ранее экс-президент «Барселоны» выразил мнение, что клуб готовит продажу Месси.