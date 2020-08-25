СМИ: «Манчестер Юнайтед» прорабатывает возможность трансфера Месси

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Руководство «Манчестер Юнайтед» начало работу над потенциальным трансфером форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» прорабатывает возможность трансфера Месси
  • Reuters

Об этом сообщает Cuatro. По информации источника, «красные дьяволы» не просто проявляют интерес у футболисту, а уже предприняли первые шаги, чтобы убедить аргентинца решиться на этот переход. «Манчестер Юнайтед» готов платить Месси столько, сколько он зарабатывает в «Барселоне».

33-летний аргентинец выступает за «Барселону» на протяжении всей своей карьеры. По итогам прошлого сезона каталонцы впервые за 12 лет остались без трофеев, проиграв в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварии» со счётом 2:8.

Ранее экс-президент «Барселоны» выразил мнение, что клуб готовит продажу Месси.

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