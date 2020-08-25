Экс-президент «Барселоны» считает, что клуб готовит продажу Месси

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал потенциальный уход из клуба нападающего Луиса Суареса, а также добавил, что, по его ощущениям, каталонцы готовят и продажу Лионеля Месси.

«Они сказали Суаресу о необходимости покинуть клуб по телефону? Мне это кажется проявлением трусости со стороны президента и неуважением к футболисту. Такое поведение неприемлемо и наносит ущерб имиджу клуба. Есть подозрения, что они хотят продать и Месси. Это стало бы исторической ошибкой. Бедная «Барселона» в руках этих некомпетентных руководителей», — цитирует Лапорту Marca.

Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» выясняет, сможет ли купить Месси без нарушения финансового фейр-плей.