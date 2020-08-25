СМИ: «Манчестер Сити» выясняет, сможет ли купить Месси без нарушения финансового фейр-плей

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» изучает возможность оформления трансфера нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси без нарушения правил финансового фейр-плей.

Как сообщает ESPN, в «Манчестер Сити» следят за ситуацией с возможным уходом Месси из «Барселоны», которая не намерена отпускать своего лидера менее чем за €700 млн — сумму отступных, указанных в его контракте.

При этом в английском клубе активно работают над расчётами, сумеют ли они при необходимости выплатить такую сумму, не нарушив правила финансового фейр-плей, во избежание возможных санкций, таких как многомиллионные штрафы и отстранение от еврокубков.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее появилась информация, что Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны».