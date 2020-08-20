СМИ: Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси сообщил новому главному тренеру команды Рональду Куману, что хочет покинуть клуб.

Как сообщает RAC1, игрок заявил, что на данный момент не видит для себя «ясного будущего» в клубе.

Капитан каталонцев разочарован, что команда крупно проиграла в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:8), а также недоволен происходящим в клубе. При этом он понимает, что ему будет непросто покинуть стан сине-гранатовых, учитывая контрактные обязательства.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче.

Ранее СМИ рассказали, когда Куман обсудит с Месси будущее футболиста в «Барселоне».