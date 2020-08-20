СМИ: Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны»

Короткая ссылка
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси сообщил новому главному тренеру команды Рональду Куману, что хочет покинуть клуб.
СМИ: Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны»
  • Reuters
  • © Manu Fernandez

Как сообщает RAC1, игрок заявил, что на данный момент не видит для себя «ясного будущего» в клубе.

Капитан каталонцев разочарован, что команда крупно проиграла в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:8), а также недоволен происходящим в клубе. При этом он понимает, что ему будет непросто покинуть стан сине-гранатовых, учитывая контрактные обязательства.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. 

Ранее СМИ рассказали, когда Куман обсудит с Месси будущее футболиста в «Барселоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить