СМИ: Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны»
- Reuters
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Как сообщает RAC1, игрок заявил, что на данный момент не видит для себя «ясного будущего» в клубе.
Капитан каталонцев разочарован, что команда крупно проиграла в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:8), а также недоволен происходящим в клубе. При этом он понимает, что ему будет непросто покинуть стан сине-гранатовых, учитывая контрактные обязательства.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче.
Ранее СМИ рассказали, когда Куман обсудит с Месси будущее футболиста в «Барселоне».