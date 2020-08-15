«Клуб прогнил до основания»: как отреагировали на поражение «Барселоны» от «Баварии» со счётом 2:8

После поражения «Барселоны» со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов каталонскому клубу придётся потрудиться, чтобы найти тренера, который возьмётся «разгребать» накопившиеся проблемы. Такое мнение после матча с «Баварией» выразил бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд. По его словам, назначение Кике Сетьена на пост наставника «Барсы» изначально было большой ошибкой. В свою очередь, экс-хавбек каталонцев Луис Суарес Мирамонтес предположил, что нынешняя ситуация в клубе может настолько разозлить Лионеля Месси, что он решится уйти из клуба, а бывший президент сине-гранатовых Жоан Лапорта призвал лишить нынешнее руководство команды права принимать решения, которые определяют будущее «Барселоны».

Накопившиеся в «Барселоне» проблемы накануне вылились в разгромное поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» со счётом 2:8. Команда установила несколько антирекордов, а эксперты, болельщики да и сами футболисты каталонцев заговорили о необходимости перемен.

В предыдущий раз сине-гранатовые пропускали восемь голов 74 года назад, в 1/16 финала Кубка Испании. Тогда они проиграли «Севилье» со счётом 0:8. Кроме того, ранее ни одному из соперников по Лиге чемпионов не удавалось забить «Барсе» четыре мяча за один тайм.

Один из антирекордов коснулся многолетнего лидера «Барселоны» Лионеля Месси. Для него это поражение стало самым крупным в карьере. Предыдущее — со счётом 1:6 — датируется 2009 годом, когда сборная Аргентины уступила Боливии в рамках отборочного тура чемпионата мира 2010 года. При этом по ходу матча нападающий не отметился результативными действиями на поле и, по мнению многих экспертов, выглядел бледной тенью самого себя.

В связи с этим вновь появились слухи о том, что Месси в ближайшее время может покинуть команду. Испанские СМИ сообщили, что капитан каталонцев не намерен продлевать контракт, действующий до 2021 года. Причиной этому якобы служат разногласия с действующим руководством клуба. Предполагается, что следующей командой аргентинца может стать «Интер».

Некоторые эксперты также выдвинули предположение, что поражение от «Баварии» может стать катализатором ухода Месси.

«Нельзя играть без интенсивности, без агрессии, когда у тебя вообще ничего нет. Кике Сетьен вместо нападающего выпускает игрока в центр поля, который никого не опекает. Здесь нельзя предъявить претензии малышу (Месси. — RT), потому что в такой ситуации и сказать нечего. Я вижу опасность, что малыш разозлится, поймёт, что здесь ему делать нечего, и решит уйти», — приводит слова экс-полузащитника Луиса Суареса Мирамонтеса Sports.ru со ссылкой на Cadena SER.

Более того, по мнению бывшего защитника сборной Англии Рио Фердинанда, аргентинцу необходимо пойти на такой шаг.

«О чём он думал, когда возвращался вечером домой? Хочет ли он провести оставшееся время в той же футболке, учитывая то, как выступает и выглядит его команда в настоящий момент по сравнению с другими европейскими клубами? Есть ли у него время, чтобы сидеть и ждать? Футбол уходит из твоей жизни так же быстро, как в неё приходит, поэтому захочет ли он провести ближайшие пару лет, пока у него ещё будут силы, чтобы влиять на ход матчей, как сейчас, без борьбы за большие титулы?» — цитирует Фердинанда Daily Mail.

Причину нынешних неудачных выступлений «Барселоны» англичанин видит в назначении Сетьена на пост главного тренера.

«У них скверная селекция. Они по-прежнему полагаются на тех, кто уже давно в команде. Предстоит колоссальная работа. Кому-то придётся разгребать завалы Сетьена, но, думаю, его назначение изначально было дохлым номером. И кто теперь пойдёт туда?» — добавил Фердинанд.

При этом некоторые эксперты отметили, что не стоит перекладывать всю вину исключительно на наставника каталонцев. По мнению аналитика Гильема Балаге, он не по своей воле попал в центр интриг «Барселоны», а бывший нападающий Крис Саттон отметил, что специалист не заслужил того, чтобы оказаться в такой ситуации.

«Его уволят, долго он не продержится. Тренер «Барселоны» не должен быть унижен таким образом. Абсолютное унижение — это именно то, что с ним происходит», — сказал Саттон BBC.

Испанский тренер действительно может покинуть «Барселону» в ближайшее время. По одним источникам, его судьба решится на заседании совета директоров, другие же утверждают, что его дни на этом посту уже сочтены. В качестве возможных преемников Сетьена называют Хави, Рональда Кумана и Маурисио Почеттино.

«Не удивлюсь, если Почеттино назначат менее чем через три дня. Он может привлечь молодёжь, его поддерживает Хосеп Бартомеу», — предположил бывший футболист «Барселоны» Франсиско Карраско.

Разумеется, после такого результата шквал недовольства обрушился не только на тренерский штаб, но и на руководство клуба. Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал высказывания Бартомеу о том, что «некоторые решения уже были приняты».

«После столь болезненного поражения высказывания Бартомеу — это проявление трусости и несостоятельности. Некомпетентность Бартомеу и его заместителей лишает их права в дальнейшем принимать решения, которые определяют будущее «Барселоны», — написал Лапорта в Twitter.

Известный журналист Энди Уэст также напомнил, что из-за нынешнего руководства клуб находится в затруднительном финансовом положении, что в свою очередь мешает усилению состава.

«Барселона» больше заинтересована в том, чтобы продавать, а не покупать. Несколько возрастных игроков, включая Ивана Ракитича, Артуро Видаля и, возможно, даже Луиса Суареса, могут уйти в ближайшее время. Клуб прогнил до основания, а этот процесс обычно начинается с головы», — заявил Уэст.

В свою очередь, один из лучших нападающих в истории сборной Англии Гари Линекер вспомнил столь же разгромный результат в матче группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Бавария» (2:7).

«Есть и светлая сторона: «шпоры» так же хороши, как и нынешняя «Барселона», — пошутил Линекер.