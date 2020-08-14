Немецкая сказка: как «Лейпциг» на 88-й минуте вырвал победу над «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Немецкий «Лейпциг» обыграл испанский «Атлетико» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (2:1) и впервые в истории пробился в полуфинал турнира. Счёт в начале второго тайма открыл Даниэль Ольмо, однако мадридцам удалось отыграться с пенальти, реализованном Жоау Фелишем. Победу команде из Германии принёс точный удар полузащитника Тайлера Адамса, который вышел на замену на 83-й минуте. Яну Облаку отразить выстрел помешал рикошет от ноги собственного защитника.

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Своеобразный финал восьми Лиги чемпионов стартовал накануне матчем «Аталанта» — ПСЖ. А на следующий день свою встречу провела другая сенсация нынешнего сезона — «Лейпциг». Немецкая команда под руководством 33-летнего Юлиана Нагельсмана впервые в истории добралась до четвертьфинала ЛЧ.

Там её ждал опытный «Атлетико» Диего Симеоне, который за последние шесть лет трижды добирался до полуфинала ЛЧ и дважды играл в финале турнира, хотя в обоих случаях и терпел поражение. Всю серьёзность притязаний команды в текущем сезоне подтвердила победа над действующим обладателем трофея «Ливерпулем» в 1/8 финала (1:0, 3:2) с невероятной развязкой на «Энфилде».

В свою очередь, «Лейпциг» в первом раунде плей-офф выбил из борьбы действующего финалиста ЛЧ «Тоттенхэм». Причём подопечные Нагельсмана не оставили коллективу Жозе Моуринью ни шанса, одержав две победы с общим счётом 4:0.

При этом на групповом этапе оба коллектива пересеклись с российскими. «Атлетико» дважды обыграл «Локомотив» (2:0, 2:0), а «Лейпциг» — «Зенит» (2:1, 2:0).

Таким образом, болельщиков ждало противостояние яркой атакующей немецкой команды с крайне хладнокровным и идеальным в разрушении соперником.

Правда, у мадридцев в преддверии важнейшего матча возникли серьёзные проблемы. Всего за четыре дня до игры два футболиста коллектива сдали положительные тесты на коронавирус. Ими стали нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько.

К счастью, УЕФА из-за этого не стал переносить встречу. Заболевшие COVID-19 остались в Испании под наблюдением врачей, а тесты остальных игроков дали отрицательный результат.

Кадровые проблемы имелись и у немецкой команды. Летом клуб покинули сразу четыре футболиста, среди которых лучший бомбардир «Лейпцига» Тимо Вернер, перешедший в «Челси».

В его отсутствие Нагельсман определил на острие атаки куда менее результативного Юссуфа Поульсена. В текущем сезоне ЛЧ датчанин не забил ни одного мяча. По флангам ему помогали Кристофер Нкунку и Даниэль Ольмо. При этом в запасе остался чешский форвард Патрик Шик, а также полузащитник Эмиль Форсберг.

«Атлетико», помимо Корреа и Врсалько, мог потерять получившего повреждение Томаса Парти. В результате он попал в заявку, но остался в запасе. В остальном состав команды оказался полностью предсказуем, тем более летом Симеоне, в отличие от коллеги из Германии, никого не потерял.

Спорные моменты в штрафной и кровавое столкновение

«Лейпциг» с первых минут ожидаемо забрал мяч под свой контроль. Футболисты немецкой команды активно шли в прессинг и старались не позволять соперникам дышать свободно. Результатом стартового давления стал удар Марцеля Хальстенберга выше перекладины практически с линии вратарской.

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«Атлетико» ответил опасным выстрелом головой в исполнении Стефана Савича после подачи со стандарта. Петер Гулачи не без труда дотянулся до мяча, а затем приложил определённые усилия, чтобы не выпустить его из рук на набегающих оппонентов.

В дальнейшем игра несколько успокоилась. Подопечные Нагельсмана продолжали владеть мячом (в первом тайме 59%), а коллектив Симеоне грамотно действовал в обороне. Футболисты «Лейпцига» практически не проникали в чужую штрафную и редко били по воротам (четыре попытки против пяти у соперника).

Первый удар в створ коллектив из Германии нанёс лишь на второй добавленной к тайму минуте, и то после подачи стандарта. Деотшанкюль Юпамекано головой отправил снаряд прямо в руки Яну Облаку.

Зато хватало на поле грубых стыков. В первой половине встречи польский судья Шимон Марциняк зафиксировал 13 фолов, 11 из которых совершили игроки «Лейпцига». Также запомнилось жёсткое столкновение головами Савича с Хальстенбергом, после которого обоим пришлось останавливать кровь.

А в самом начале встречи в штрафной «Лейпцига» произошёл спорный эпизод. Коке упал, якобы после контакта с Гулачи, но помощники Марциняка, посмотрев эпизод, не стали советовать поляку изучить повтор. Чуть позже мяч попал в локоть футболисту мадридцев уже в штрафной «Атлетико», но судья и тут не стал назначать пенальти.

Удачные замены Симеоне и Нагельсмана и судьбоносная атака

Казалось, по такой игре «Лейпцигу» будет невероятно тяжело поразить чужие ворота, но команде удалось это сделать сразу после перерыва. У игроков линии атаки наконец получилось растянуть оборону соперника, и Марсель Забитцер от правого края штрафной выполнил идеальный навес в район линии вратарской.

Любопытно, что замкнул подачу австрийца не обладающий высоким ростом Ольмо (176 сантиметров). Однако за полузащитником в собственной штрафной оппоненты не уследили.

Теперь «Атлетико» требовалось забивать, и для того, чтобы добавить мысли в атаке, Симеоне вместо Эктора Эрреры бросил в бой молодого Жоау Фелиша.

Тут же мадридцы едва не заработали пенальти. Ренан Лоди ворвался в штрафную и упал после контакта с Юпамекано, но Марциняк решил, что бразилец симулировал, и лишь показал ему жёлтую карточку.

Однако спустя десять минут испанская команда всё же получила право пробить 11-метровый. Свежий Фелиш, сыграв с партнёром в стенку, ворвался в чужую штрафную и грамотно убрал мяч в сторону, когда Лукас Клостерман пытался сделать подкат. В результате немец явно нарушил правила, и арбитр указал на точку.

Пенальти реализовал сам португалец, хотя Гулачи угадал направление полёта мяча и был очень близок к тому, чтобы совершить сейв.

Сравняв счёт, психологическое преимущество получил уже «Атлетико». Более опытные мадридцы могли дожать неискушённого соперника. Симеоне, словно почувствовав это, сразу после забитого мяча бросил в бой ещё одного нападающего — Альваро Морату.

Нагельсман в ответ выпустил полузащитника Тайлера Адамса. И так вышло, что эта замена оказалась судьбоносной.

На 88-й минуте, когда команды уже начали готовиться к дополнительному времени, «Лейпциг» провёл идеальную быструю атаку. Левый защитник Анхелиньо из последних сил подключился к ней по флангу и, получив передачу из глубины, выполнил прострел в район полукружия штрафной. Оттуда набежавший Адамс пробил в дальний угол.

Облак к этому был готов и заранее начал падать, однако снаряд неожиданно задел ногу Савича и изменил направление полёта. В итоге мяч влетел в сетку прямо по центру над неспособным что-либо предпринять голкипером.

Так 21-летний Адамс неожиданно стало джокером Нагельсмана. Американец, который в текущем сезоне выполнял лишь роль запасного, вышел на поле во второй раз в нынешнем розыгрыше ЛЧ и забил первый мяч в сезоне.

В оставшееся до финального свистка время «Атлетико» отчаянно пытался спастись, тем более команды переиграли семь минут. В определённый момент подопечным Симеоне удалось прижать оппонента к воротам, а в чужую штрафную пришёл даже Облак. Но мяч в ворота «Лейпцига» так и не залетел.

Таким образом, немецкая команда впервые в истории пробилась в полуфинал ЛЧ, где сыграет с ПСЖ. Это особенно удивительно, если учесть, что ещё четыре года назад данный коллектив выступал во Второй Бундеслиге. Компанию «Лейпцигу» может составить «Бавария», которая в пятницу сыграет с «Барселоной».