«Лейпциг» победил «Атлетико» благодаря голу на 88-й минуте и вышел в 1/2 финала ЛЧ

Немецкий «Лейпциг» обыграл испанский «Атлетико» в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА (2:1).

Игра прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. На 50-й минуте счёт открыл игрок немецкого клуба Дани Ольмо. На 71-й Жуан Феликс провёл ответный гол с пенальти. На 88-й минуте Тайлер Адамс принёс победу «Лейпцигу».

В другом четвертьфинале 14 августа встретятся «Барселона» и «Бавария». Из-за ситуации с коронавирусом на стадии 1/4 финала команды проводят по одному матчу.

Ранее сообщалось, что в окружении Криштиану Роналду опровергли возможный переход футболиста в «Барселону».