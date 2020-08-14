«Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
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Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу немецкой команды.
В составе «Баварии» по два мяча забили Томас Мюллер и Филиппе Коутиньо. Ещё по одному голу в активе Ивана Перишича, Сержа Гнабри, Йозуа Киммиха и Роберта Левандовски.
«Барселона» ответила голом Луиса Суареса. Автогол в пассиве Давида Алабы.
В полуфинале соперником «Баварии» станет победитель матча «Манчестер Сити» — «Лион».
Ранее сообщалось, что Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ с «Лионом».