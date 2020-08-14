«Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Барселоной» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу немецкой команды.

В составе «Баварии» по два мяча забили Томас Мюллер и Филиппе Коутиньо. Ещё по одному голу в активе Ивана Перишича, Сержа Гнабри, Йозуа Киммиха и Роберта Левандовски.

«Барселона» ответила голом Луиса Суареса. Автогол в пассиве Давида Алабы.

В полуфинале соперником «Баварии» станет победитель матча «Манчестер Сити» — «Лион».

Ранее сообщалось, что Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ с «Лионом».