Бартомеу пообещал проанализировать причины вылета «Барсы» из ЛЧ на следующей неделе

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, какие последствия для его клуба будет иметь крупное поражение от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По его словам, детальный анализ случившегося будет проведён на следующей неделе.

«Какие-то решения уже были приняты, какие-то будут приняты после этого поражения. Со следующей недели всё будет тщательно проанализировано. Сейчас не время для принятия поспешных решений. Сейчас нужно всё как следует обдумать», — цитирует Бартомеу сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что наставник «Барсы» Кике Сетьен не знает, останется ли в клубе после поражения.