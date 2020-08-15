Бартомеу пообещал проанализировать причины вылета «Барсы» из ЛЧ на следующей неделе
- Reuters
По его словам, детальный анализ случившегося будет проведён на следующей неделе.
«Какие-то решения уже были приняты, какие-то будут приняты после этого поражения. Со следующей недели всё будет тщательно проанализировано. Сейчас не время для принятия поспешных решений. Сейчас нужно всё как следует обдумать», — цитирует Бартомеу сайт УЕФА.
Ранее сообщалось, что наставник «Барсы» Кике Сетьен не знает, останется ли в клубе после поражения.