Наставник «Барсы» Сетьен не знает, останется ли в клубе после поражения со счётом 2:8 от «Баварии»

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен высказался по поводу своего будущего в клубе после поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8.

Каталонцы пропустили пять или более мячей в еврокубках второй раз в своей истории. В ответной встрече Кубка УЕФА — 1975/76 c болгарским «Левски» они уступили 4:5, но прошли дальше по сумме двух матчей.

«Думаю, сейчас преждевременно говорить, останусь я в клубе или нет. Это зависит не от меня. Мы должны понять для себя, что для нас важно, и проанализировать вещи, которые привели к этому болезненному поражению. Я не буду говорить, что нужно клубу. Я здесь всего несколько месяцев. Если Жерар Пике говорит, что клубу нужны перемены, значит, к его словам нужно прислушаться. Мы должны проанализировать наш сезон и принять решения, которые нужны клубу для будущего», — цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА.

Ранее Пике заявил, что «Барселона» достигла дна.