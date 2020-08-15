Пике заявил, что «Барселона» достигла дна

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение команды от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Ужасный матч, чувствую себя ужасно. Нельзя так выступать в Европе. Это происходит уже не в первый, не во второй и не в третий раз. Клубу нужны перемены, и это касается не только тренера или игроков. Не хочу ни на кого указывать. Клуб нуждается в кардинальных изменениях. Если в команду должна прийти свежая кровь, чтобы изменить ситуацию, я готов уйти первым. Теперь мы достигли дна. Думаю, что мы должны подумать и решить, что лучше для «Барсы», подумать о самом главном», — приводит слова Пике Goal.

«Барселона» проиграла «Баварии» со счётом 2:8.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потерпела самое крупное поражение с 1951 года.