Пике заявил, что «Барселона» достигла дна

Короткая ссылка
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение команды от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.
Пике заявил, что «Барселона» достигла дна
  • Reuters

«Ужасный матч, чувствую себя ужасно. Нельзя так выступать в Европе. Это происходит уже не в первый, не во второй и не в третий раз. Клубу нужны перемены, и это касается не только тренера или игроков. Не хочу ни на кого указывать. Клуб нуждается в кардинальных изменениях. Если в команду должна прийти свежая кровь, чтобы изменить ситуацию, я готов уйти первым. Теперь мы достигли дна. Думаю, что мы должны подумать и решить, что лучше для «Барсы», подумать о самом главном», — приводит слова Пике Goal.

«Барселона» проиграла «Баварии» со счётом 2:8.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потерпела самое крупное поражение с 1951 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить