СМИ: Месси хочет уйти из «Барселоны»

Лионель Месси может покинуть «Барселону», если в клубе в ближайшее время не произойдут кардинальные изменения.

Об этом сообщает El Partidazo de COPE. Со ссылкой на окружение аргентинца источник сообщает, что вопрос особенно обострился после болезненного поражения каталонцев от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Теперь Месси якобы всерьёз размышляет об уходе. В его контракте есть пункт, согласно которому форвард может бесплатно покинуть «Барсу» в 2021 году.

В частности, недовольство Месси вызывает недостаточно качественная и длинная скамейка запасных, а также работа президента и менеджмента клуба. Аргентинец надеется на коренные перемены в управляющей структуре.

Ранее сообщалось, что Месси и португальский нападающий Криштиану Роналду впервые за 14 лет не сыграют на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.