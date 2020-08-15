СМИ: Месси хочет уйти из «Барселоны»
- Reuters
Об этом сообщает El Partidazo de COPE. Со ссылкой на окружение аргентинца источник сообщает, что вопрос особенно обострился после болезненного поражения каталонцев от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Теперь Месси якобы всерьёз размышляет об уходе. В его контракте есть пункт, согласно которому форвард может бесплатно покинуть «Барсу» в 2021 году.
В частности, недовольство Месси вызывает недостаточно качественная и длинная скамейка запасных, а также работа президента и менеджмента клуба. Аргентинец надеется на коренные перемены в управляющей структуре.
Ранее сообщалось, что Месси и португальский нападающий Криштиану Роналду впервые за 14 лет не сыграют на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.