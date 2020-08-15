Месси и Роналду не сыграют в полуфиналах ЛЧ впервые за 14 лет

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Аргентинский форвард Лионель Месси и португальский нападающий Криштиану Роналду впервые за 14 лет не сыграют на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Месси и Роналду не сыграют в полуфиналах ЛЧ впервые за 14 лет
  • Reuters

В текущем сезоне «Барселона», за которую играет Месси, разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» со счётом 2:8 и завершила борьбу на стадии 1/4 финала.

Туринский «Ювентус», цвета которого защищает Роналду, ещё на стадии 1/8 финала уступил «Лиону» — по сумме двух матчей 2:2 (1:0) за счёт гола на выезде дальше прошёл французский клуб.

В прошлый раз Месси и Роналду не играли на стадии 1/2 финала в сезоне-2005/06. Тогда аргентинец просто не попадал в заявки на решающие матчи, а португалец вместе с «Манчестер Юнайтед» вообще не вышел в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обновила клубный рекорд по голам в Лиге чемпионов.

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