Разгром по всем статьям: как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила «Барселону» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Каталонцы впервые в истории пропустили восемь мячей в главном еврокубке и потерпели одно из крупнейших поражений. В составе мюнхенцев дубли оформили Томас Мюллер и вышедший на замену Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат сине-гранатовым. А польский нападающий немецкого коллектива Роберт Левандовски отметился 14-м голом в текущем розыгрыше турнира и упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров.

Борьба Месси и Левандовски и хороший знак для победителя

Противостояние «Барселоны» и «Баварии» вызывало, пожалуй, наибольший интерес у болельщиков, ведь обе команды по умолчанию каждый сезон претендуют на победу в Лиге чемпионов. И кому-то из них в пятницу предстояло досрочно покинуть Португалию, где проходит «Финал восьми». При этом каталонцы не выигрывали главный еврокубок с 2015-го, а «Бавария» — с 2013-го.

Однако журналисты в преддверии матча обращали внимание на любопытный статистический факт. В трёх последних случаях, когда «Барселона» и «Бавария» встречались в ЛЧ, победитель данного противостояния в итоге брал трофей. Как раз в 2015-м на пути к финалу каталонцы оказались сильнее оппонента в полуфинале. Двумя годами ранее успех в полуфинале, напротив, отпраздновали мюнхенцы. Наконец, 11 лет назад пути команд также пересеклись в четвертьфинале, и подопечные Хосепа Гвардиолы не оставили сопернику ни малейшего шанса (4:0, 1:1), а вскоре стали сильнейшей командой Европы.

Неменьший интерес вызывала и очная дуэль Лионеля Месси и Роберта Левандовски. Поляк провёл впечатляющий сезон и побил все личные рекорды результативности. Так, в Бундеслиге он забил 34 мяча в 31 матче. В ЛЧ его статистика впечатляет ещё больше — 13 голов в семи встречах или почти два мяча за игру в среднем.

Цифры аргентинца куда скромнее — всего три точных удара в главном еврокубке и 25 — в Примере. Зато на стороне Месси — опыт: всё же он выигрывал ЛЧ четырежды, тогда как его визави — ни разу. Любопытно, что главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик перед игрой напрямую заявил, что сравнивать этих футболистов сложно, поскольку Месси в последние годы «был лучшим игроком мира за явным преимуществом».

Однако многие считали, что Левандовски не просто проводит замечательный сезон, но и заслуживает «Золотой мяч», вручение которого по итогам 2020 года было отменено из-за пандемии коронавируса. Таким образом, у поляка появилась прекрасная возможность доказать, что прямо сейчас он действительно сильнее Месси.

К слову, болельщики «Барселоны» опасались, что Лионель может пропустить матч из-за небольшого повреждения, полученного в ответном поединке с «Наполи», но принять участие в игре с «Баварией» нападающему оно не помешало. Разве что на последние тренировки он выходил со специальной повязкой на голени.

В остальном потери команд были минимальны. У «Барсы» пропускал четвертьфинал лишь центральный защитник Самуэль Юмтити. Также в преддверии матча положительный тест на коронавирус сдал вернувшийся из аренды в «Шальке» Жан-Клер Тодибо. Однако его участие в матче не планировалось, и с партнёрами он не пересекался. «Бавария» тоже не смогла рассчитывать лишь на одного человека — правого защитника Бенджамена Павара.

Грубейшие ошибки игроков «Барселоны» и невероятная форма «Баварии»

Матч в Лиссабоне начался без раскачки. Уже на четвёртой минуте «Бавария» открыла счёт. После передачи Ивана Перишича с левого фланга Левандовски сделал аккуратную скидку на Томаса Мюллера, проводящего 113-й матч в ЛЧ, а тот отправил мяч в дальний угол с отскоком от газона.

Однако «Барселона» отыгралась моментально. Каталонцы провели быструю атаку по левому флангу, и Хорди Альба выполнил прострел в штрафную. Давид Алаба, пытаясь прервать передачу, лишь перевёл снаряд под перекладину собственных ворот.

На кураже каталонцы тут же создали ещё пару моментов. Например, Серхио Бускетс, воспользовавшись подачей Месси с правого края, головой подрезал мяч в дальнюю штангу.

Но вскоре стало очевидно, что первым номером будет действовать именно «Бавария». Чемпион Германии в фирменной манере подавлял соперника высоким прессингом, а подопечные Энрике Сетьена, будто неготовые к этому, допускали ошибку за ошибкой.

Особенно неуверенно действовал на последнем рубеже Марк-Андре тер Штеген. Один из самых надёжных вратарей мира раз за разом буквально дарил мяч оппонентам.

Нелучшим образом он сыграл и в эпизоде со вторым голом. После удара Ивана Перишича мяч от ноги немца залетел под перекладину. Однако началось всё с потери Серхи Роберто возле собственной штрафной, которой воспользовался Серж Гнабри.

А спустя шесть минут полузащитник отличился уже самостоятельно. Леон Горецка выполнил идеальный заброс на ход партнёру в чужую штрафную над потерявшим позицию Клеманом Ланге, и Гнабри пробил в дальний угол мимо тер Штегена.

Следом дубль удалось оформить Мюллеру. Томас замкнул прострел Йозуа Киммиха с правого фланга. Так положение «Барселоны» стало практически безнадёжным. При этом сине-гранатовые впервые в истории пропустили четыре мяча в первом тайме в ЛЧ.

Испанская команда допустила огромное количество ошибок на своей половине поля. В результате «Бавария» нанесла 14 ударов против четырёх у соперника, семь из которых пришлись в створ. Тер Штеген совершил три сейва, но в нескольких эпизодах просто дарил мяч мюнхенцам.

Дубль Коутиньо и 14-й гол Левандовски в Лиге чемпионов

В попытке спасти встречу Сетьен сразу после перерыва бросил в бой Антуана Гризманна. При этом поле покинул проведший неудачный матч Роберто.

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«Бавария» продолжала смотреться на голову сильнее соперника и просто физически лучше готовой командой, но на 57-й минуте «Барселоне» удалось один мяч отыграть. Месси выполнил идеальную передачу из глубины на Альбу, а тот сделал прострел на ход Суаресу, который на замахе красиво убрал Жерома Боатенга и точно пробил в дальний угол. Для уругвайца данный гол стал 298-м в составе сине-гранатовых.

Казалось, каталонцы могут возродить интригу, но очень быстро мюнхенцы продемонстрировали, что не намерены позволять сопернику возвращаться в игру. На 63-й минуте Альфонсо Дэвис на левом фланге атаки издевательски легко ушёл от Нелсона Семеду, ворвался по лицевой в штрафную и уже из вратарской покатил мяч на пустые Киммиху.

После этого стало окончательно понятно, что «Барселону» в этот вечер не ждёт ничего, кроме унизительного разгрома. А вот «Бавария» продолжала идти вперёд.

С особенным настроем вышел на замену Филиппе Коутиньо, права на которого до сих пор принадлежат испанскому клубу. На 82-й минуте он выполнил результативную передачу на Левандовски, который головой с линии вратарской поразил чужие ворота.

Судья Дамир Скомина после небольшой паузы гол засчитал. Таким образом, поляк забил 14-й мяч в текущем сезоне ЛЧ. Причём он отличался в каждом матче данного розыгрыша турнира.

А следом дважды отличился сам Коутиньо. Бразилец после передачи Мюллера из пределов штрафной пробил в ближний угол между ног Пике. Безжалостный Коутиньо не остановился на этом и на 89-й минуте оформил дубль, нанеся точный удар из пределов вратарской. Подопечные Сетьена к этому моменту рассыпались окончательно.

Этот день в «Барселоне» постараются забыть навсегда. Каталонцы впервые в истории пропустили восемь мячей в ЛЧ и потерпели одно из самых крупных поражений в своей истории. «Бавария» же довела количество голов в текущем розыгрыше ЛЧ до 39 и в полуфинале встретится с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Лион». Также мюнхенцы первыми в истории ЛЧ отличились восемь раз в матче плей-офф.