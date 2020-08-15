«Бавария» установила рекорд по голам в плей-офф Лиги чемпионов

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Мюнхенская «Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, забившей соперникам восемь мячей в матче плей-офф.
«Бавария» установила рекорд по голам в плей-офф Лиги чемпионов
  • Reuters

Знаковое для немецкой команды событие произошло в матче 1/4 финала с каталонской «Барселоной», завершившемся победой со счётом 8:2.

Прежде ни один клуб не забивал соперникам такое количество голов на стадии плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

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