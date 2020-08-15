«Бавария» установила рекорд по голам в плей-офф Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, забившей соперникам восемь мячей в матче плей-офф.

Знаковое для немецкой команды событие произошло в матче 1/4 финала с каталонской «Барселоной», завершившемся победой со счётом 8:2.

Прежде ни один клуб не забивал соперникам такое количество голов на стадии плей-офф.

8 - Bayern Munich are the first team to score eight goals in a Champions League knockout match. Endless. #UCL — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2020

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.