«Бавария» установила рекорд по голам в плей-офф Лиги чемпионов
- Reuters
Знаковое для немецкой команды событие произошло в матче 1/4 финала с каталонской «Барселоной», завершившемся победой со счётом 8:2.
Прежде ни один клуб не забивал соперникам такое количество голов на стадии плей-офф.
8 - Bayern Munich are the first team to score eight goals in a Champions League knockout match. Endless. #UCL— OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2020
Ранее сообщалось, что «Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.