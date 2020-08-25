Президент Каталонии — Месси: Каталония всегда будет вашим домом

Президент Каталонии Жоаким Торра-и-Пла поблагодарил капитана «Барселоны» Лионеля Месси за годы, проведённые в команде.

«Каталония всегда будет вашим домом. Большое спасибо за время необыкновенного футбола и радости. Нам посчастливилось разделить годы нашей жизни с лучшим игроком мира. Мы никогда не забудем благородного спортсмена. Лео Месси — кавалер Креста Сан-Жорди», — написал в Twitter глава региона.

Премией Креста Сант-Жорди награждаются люди, внёсшие большой вклад в развитие каталонского языка и культуры.

Ранее Карлес Пуйоль поддержал желание Месси покинуть «Барселону».