Президент Каталонии — Месси: Каталония всегда будет вашим домом

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Президент Каталонии Жоаким Торра-и-Пла поблагодарил капитана «Барселоны» Лионеля Месси за годы, проведённые в команде.
Президент Каталонии — Месси: Каталония всегда будет вашим домом
  • Reuters

«Каталония всегда будет вашим домом. Большое спасибо за время необыкновенного футбола и радости. Нам посчастливилось разделить годы нашей жизни с лучшим игроком мира. Мы никогда не забудем благородного спортсмена. Лео Месси — кавалер Креста Сан-Жорди», — написал в Twitter глава региона.

Премией Креста Сант-Жорди награждаются люди, внёсшие большой вклад в развитие каталонского языка и культуры.

Ранее Карлес Пуйоль поддержал желание Месси покинуть «Барселону».

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