Источник рассказал, о чём Куман говорил с Месси

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Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на встрече с капитаном команды Лионелем Месси заявил, что никому в коллективе не будет поблажек и привилегий.
Источник рассказал, о чём Куман говорил с Месси
  • Reuters

Как сообщает Deportes Cuatro, голландец повёл себя жёстко и заявил Месси, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Отмечается, что встреча прошла в напряжённой атмосфере. Месси не ожидал такого поведения от Кумана, оставшись разочарованным и недовольным позицией тренера. Впрочем, Куман всё же рассчитывает на аргентинца как на одного из ключевых игроков «Барселоны».

25 августа Месси уведомил каталонский клуб о желании активировать опцию о досрочном прекращении контракта.

Ранее президент Каталонии обратился к Месси.

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