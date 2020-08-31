Источник: «Манчестер Сити» начал подготовку к презентации Месси

В английском «Манчестер Сити» уверены, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в их клубе.

Об этом сообщает журналист Марсело Бехлер в своём Twitter. По информации источника, английский клуб начал подготовку к презентации аргентинского форварда. Журналист утверждает, что «Манчестер Сити» связался с крупной производственной компанией, запросив архивные кадры игры Месси для подготовки видеоролика.

Аргентинец в категоричной форме отказался принимать участие в тренировках «Барселоны». Месси также сказал, что не прибудет в расположение каталонского клуба к началу чемпионата Испании. 33-летний аргентинец рассчитывает покинуть «Барселону» на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.

Ранее Месси заявил руководству «Барселоны», что больше не считает себя игроком каталонской команды.