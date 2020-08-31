Источник: «Манчестер Сити» начал подготовку к презентации Месси

Короткая ссылка
В английском «Манчестер Сити» уверены, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в их клубе.
Источник: «Манчестер Сити» начал подготовку к презентации Месси
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Марсело Бехлер в своём Twitter. По информации источника, английский клуб начал подготовку к презентации аргентинского форварда. Журналист утверждает, что «Манчестер Сити» связался с крупной производственной компанией, запросив архивные кадры игры Месси для подготовки видеоролика.

Аргентинец в категоричной форме отказался принимать участие в тренировках «Барселоны». Месси также сказал, что не прибудет в расположение каталонского клуба к началу чемпионата Испании. 33-летний аргентинец рассчитывает покинуть «Барселону» на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.

Ранее Месси заявил руководству «Барселоны», что больше не считает себя игроком каталонской команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить