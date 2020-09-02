СМИ: Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси согласовал контракт на пять лет с холдингом City Football Group, в состав которого входит английский «Манчестер Сити», на сумму €700 млн.

Об этом сообщает Daily Record. Предполагается, что аргентинец отыграет три года за английскую команду, а затем два года проведёт в другом клубе холдинга — американском «Нью-Йорк Сити».

Кроме того, отмечается, что холдинг City Football Group предложил игроку долю акций в группе, но Месси склоняется к денежной компенсации.

В итоге в случае подписания контракта Месси будет получать в «Сити» €140 млн в год.

До этого появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Ранее в Испании назвали предательством возможный уход Месси из «Барселоны».