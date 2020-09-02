В Испании назвали предательством возможный уход Месси из «Барселоны»

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Испанский журналист Эду Агирре подверг критике нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси за желание покинуть каталонский клуб.
В Испании назвали предательством возможный уход Месси из «Барселоны»
  • Reuters
  • © Albert Gea

«Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Месси бросает «Барселону», бежит с тонущего корабля. Он не должен уходить сейчас. Болельщики «Барселоны» этого не заслуживают», — приводит слова Агирре Marca

Ранее появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Ранее сообщалось, что отец Месси собирается встретиться с президентом «Барселоны» для обсуждения возможного ухода игрока.

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