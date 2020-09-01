Источник: отец Месси вылетел на встречу с президентом «Барселоны»

Короткая ссылка
Хорхе Месси, отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси, вылетел в Барселону для встречи с руководством клуба.
Источник: отец Месси вылетел на встречу с президентом «Барселоны»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Ole. По информации источника, Месси-старший собирается встретиться с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу для обсуждения возможного ухода футболиста из каталонского клуба. 

Месси намерен покинуть «Барселону» на правах свободного агента и не собирается готовиться к новому сезону в составе сине-гранатовых. Клуб не согласен с позицией игрока и готов отпустить его только в случае выплаты отступных в размере €700 млн.

Ранее Де Йонг заявил, что в «Барселоне» царит хаос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить