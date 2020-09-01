Источник: отец Месси вылетел на встречу с президентом «Барселоны»

Хорхе Месси, отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси, вылетел в Барселону для встречи с руководством клуба.

Об этом сообщает Ole. По информации источника, Месси-старший собирается встретиться с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу для обсуждения возможного ухода футболиста из каталонского клуба.

Месси намерен покинуть «Барселону» на правах свободного агента и не собирается готовиться к новому сезону в составе сине-гранатовых. Клуб не согласен с позицией игрока и готов отпустить его только в случае выплаты отступных в размере €700 млн.

Ранее Де Йонг заявил, что в «Барселоне» царит хаос.