Де Йонг: в «Барселоне» царит хаос

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг высказался о текущей ситуации в каталонском клубе.

«Царит хаос, много всего происходит. Я не говорил с Месси, так что, если честно, его ситуации не знаю. Но если Лео действительно уйдёт, это будет огромным ударом для команды и клуба. Думаю, и так многие хотят узнать о его будущем. К тому же у нас не такие близкие отношения, чтобы я звонил ему и спрашивал, как дела», — заявил Де Йонг в интервью FOX Sports, которое приводит Soccernews.

33-летний Месси заявил руководству каталонцев о желании разорвать контракт, но «Барселона» отказывается отпускать аргентинца, пока кто-то не заплатит за него €700 млн.

Ранее Гвардиола посоветовал Месси завершить карьеру в «Барселоне».