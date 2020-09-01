Де Йонг: в «Барселоне» царит хаос

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Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг высказался о текущей ситуации в каталонском клубе.
Де Йонг: в «Барселоне» царит хаос
  • Reuters

«Царит хаос, много всего происходит. Я не говорил с Месси, так что, если честно, его ситуации не знаю. Но если Лео действительно уйдёт, это будет огромным ударом для команды и клуба. Думаю, и так многие хотят узнать о его будущем. К тому же у нас не такие близкие отношения, чтобы я звонил ему и спрашивал, как дела», — заявил Де Йонг в интервью FOX Sports, которое приводит Soccernews.

33-летний Месси заявил руководству каталонцев о желании разорвать контракт, но «Барселона» отказывается отпускать аргентинца, пока кто-то не заплатит за него €700 млн.

Ранее Гвардиола посоветовал Месси завершить карьеру в «Барселоне».

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