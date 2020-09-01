Источник: Гвардиола посоветовал Месси завершить карьеру в «Барселоне»

Трансфер аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в английский «Манчестер Сити» может не состояться.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, руководство «Манчестер Сити» пришло к выводу, что не готово платить огромную сумму за трансфер Месси и удовлетворить его пожелания по зарплате. В связи с этим главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола посоветовал аргентинцу остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру.

33-летний Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В самом клубе, в свою очередь, надеются, что он изменит решение и присоединится к коллективу.

Ранее СМИ рассказали, при каких условиях «Манчестер Сити» подпишет контракт с Месси.