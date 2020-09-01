СМИ рассказали, при каких условиях «Манчестер Сити» подпишет контракт с Месси

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов подписать контракт с нападающим и капитаном испанской «Барселоны» Лионелем Месси только в том случае, если его трансфер будет бесплатным.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

До этого появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» начал подготовку к презентации Месси.