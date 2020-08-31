Алонсо: у меня такое впечатление, что Месси следует эмоциям

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Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу Хаби Алонсо высказал мнение о возможном уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».
Алонсо: у меня такое впечатление, что Месси следует эмоциям
  • Reuters

«У меня такое впечатление, что он следует эмоциям. Он пришёл к выводу, что теперь ему нужно что-то другое, что-то новое, чтобы снова ощутить абсолютное удовольствие от футбола. Однако к таким решениям нужно относиться с понимаем. В тот момент, когда Месси наденет другую футболку, всё закончится. Невообразимое перестаёт быть невообразимым в тот момент, когда оно происходит», — приводит слова Алонсо Bild

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) стало известно, что он хочет покинуть команду.

Ранее появилась информация, что отец Месси попытается уговорить «Барселону» отпустить сына без скандала.

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