СМИ: «Манчестер Сити» предложил Месси контракт на €500 млн

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» предложил аргентинскому нападающему каталонской «Барселоны» Лионелю Месси пятилетний контракт на общую сумму в € 500 млн.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери в своём Twitter, планируется, что Месси будет играть за «Манчестер Сити» в течение трёх лет, а затем перейдёт в «Нью-Йорк Сити», который принадлежит руководству английского клуба.

Отмечается, что Месси предложены подъёмные в размере €250 млн, которые он сможет получить при переходе в «Нью-Йорк Сити».

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее появилась информация, что «Барселона» согласилась продать Месси в «Манчестер Сити».