СМИ: «Барселона» согласилась продать Месси в «Манчестер Сити»

Испанский футбольный клуб «Барселона» согласился продать капитана команды Лионеля Месси в английский «Манчестер Сити».

Как сообщает The Mirror, каталонцы хотят получить €280 млн за трансфер Месси. Кроме того, рассматривается вариант, при котором Месси могут обменять на некоторых игроков «Сити», но англичане должны будут всё равно доплатить €134 млн.

До этого появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».

33-летний форвард — воспитанник «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Ранее сообщалось, что пункт в контракте Месси об отступных в €700 млн является недействительным.