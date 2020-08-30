СМИ: Пункт в контракте Месси об отступных в €700 млн является недействительным

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Клубам, которые хотят заполучить нападающего и капитана испанской «Барселоны» Лионеля Месси, не придётся платить отступные в размере €700 млн, так как на данный момент пункт об отступных является недействительным.
СМИ: Пункт в контракте Месси об отступных в €700 млн является недействительным
  • Reuters

Как сообщает Cadena SER, в соглашении указано, что если игрок проводит свой последний сезон в «Барселоне», то пункт об обязательных отступных в размере €700 млн не действует. Соответственно, опция об отступных является недействительной, если игрок разрывает свой контракт с момента окончания сезона-2019/20. Контрактное соглашение аргентинца с сине-гранатовыми рассчитано до 2021 года.

До этого появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».

33-летний форвард — воспитанник «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси отказался приезжать в «Барселону» на медосмотр.

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