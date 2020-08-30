Источник: Месси отказался приезжать в «Барселону» на медосмотр

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси уведомил руководство каталонского клуба, что не приедет на медосмотр.

Об этом сообщает в своём Twitter журналист Жерар Ромеро.

Месси, как и другие игроки команды, должен был прибыть в расположение клуба 30 августа, чтобы пройти медосмотр и сдать тест на COVID-19 перед началом подготовки к новому сезону, которая стартует 31 августа.

До этого появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Срок действующего контракта Месси с «Барселоной» — до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре имеется пункт о возможности расторжения, однако это можно сделать только до июня каждого года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» расторгла контракт с юристами, посоветовавшими Месси уйти свободным агентом.