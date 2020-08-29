Источник: «Барселона» расторгла контракт с юристами, посоветовавшими Месси уйти свободным агентом

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«Барселона» расторгла контракт со своей юридической фирмой Cuatrecasas из-за их участия в потенциальном уходе капитана команды Лионеля Месси.
Источник: «Барселона» расторгла контракт с юристами, посоветовавшими Месси уйти свободным агентом
  • Reuters

Об этом сообщает Football Espana. Отношения прекращены из-за того, что представители юридической компании посоветовали форварду каталонской команды Лионелю Месси покинуть клуб в качестве свободного агента.

«Барселона» не намерена отпускать Лионеля и готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере €700 млн. Месси и его представители хотят воспользоваться пунктом о праве досрочного расторжения контракта. Несмотря на то что аргентинец должен был уведомить «Барселону» о своём желании до 10 июня, его представители настаивают, что данный пункт может быть пересмотрен из-за более позднего окончания сезона.

Ранее сообщалось, что Месси заявил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб ещё в июле.

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