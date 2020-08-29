СМИ: Месси заявил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб ещё в июле

Форвард «Барселоны» Лионель Месси ещё в июле говорил руководству каталонского клуба о намерении покинуть команду.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, все контакты в июле были неформальными. Для ухода из клуба требовался официальный и юридический документ, потому его адвокаты прислали бюрофакс лишь 25 августа.

Накануне представители футболиста направили в клуб запрос о встрече с целью согласовать условия ухода. Но за сутки клуб не дал какого-либо ответа.

33-летний Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей своей карьеры и является самым результативным игроком за всю историю клуба.

Ранее сообщалось, что Гвардиола прибыл в Барселону для встречи с Месси.