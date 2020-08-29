СМИ: Гвардиола прибыл в Барселону для встречи с Месси

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола проведёт личную встречу с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
СМИ: Гвардиола прибыл в Барселону для встречи с Месси
  • Reuters

Об этом сообщает Marca. По информации источника, испанский специалист намерен обсудить с футболистом его будущий переход в «Манчестер Сити».

«Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского форварда. «Барселона» не намерена отпускать Месси, потому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере €700 млн. Лионель рассчитывает покинуть каталонцев на правах свободного агента, воспользовавшись пунктом о досрочном расторжении контракта.

Месси уже выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. За этот период команда трижды выиграла чемпионат Испании и два раза стала обладателем титула Лиги чемпионов. 

Ранее Месси заявил Гвардиоле, что сможет выиграть «Золотой мяч» только в «Сити».

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