СМИ: Гвардиола прибыл в Барселону для встречи с Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола проведёт личную встречу с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, испанский специалист намерен обсудить с футболистом его будущий переход в «Манчестер Сити».

«Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского форварда. «Барселона» не намерена отпускать Месси, потому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере €700 млн. Лионель рассчитывает покинуть каталонцев на правах свободного агента, воспользовавшись пунктом о досрочном расторжении контракта.

Месси уже выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. За этот период команда трижды выиграла чемпионат Испании и два раза стала обладателем титула Лиги чемпионов.

Ранее Месси заявил Гвардиоле, что сможет выиграть «Золотой мяч» только в «Сити».