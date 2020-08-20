Продажа звёзд, пересмотр бюджета и смена стиля: почему назначение Кумана — первый шаг на пути к перестройке «Барселоны»

Рональд Куман назначен главным тренером испанской «Барселоны». На этом посту он сменил Кике Сетьена, уволенного после поражения в Лиге чемпионов от «Баварии» со счётом 2:8. Контракт специалиста рассчитан до 2022 года. Ранее Куман возглавлял сборную Нидерландов.

Нидерландский специалист Рональд Куман назначен на пост главного тренера «Барселоны». Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба. Контракт с бывшим наставником сборной Нидерландов рассчитан на два года. Специалист, в прошлом выступавший за каталонцев, признался, что уже давно мечтал о работе с командой.

«Для меня было честью работать со сборной Нидерландов. Последние два с половиной года я старался делать всё, что было в моих силах, чтобы достичь успеха с национальной командой. С гордостью смотрю на наши достижения. У этой сборной большое будущее, я уверен. Все знают, что «Барселона» — клуб моей мечты. Возможность поработать там вызывает у меня особенные чувства», — сказал Куман после ухода из сборной.

Масштабные перемены в «Барселоне» назревали уже давно, однако последней каплей стал четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором каталонцы уступили «Баварии» со счётом 2:8. Антирекордный во многих смыслах результат заставил ещё громче зазвучать голоса противников нынешней политики клуба. Показательно, что о переменах говорили не только болельщики и эксперты, но и сами футболисты. Так, защитник Жерар Пике заявлял о готовности покинуть команду, которая «достигла дна».

Значительная часть критики обрушилась и на руководство, на котором также отчасти лежит ответственность за нынешнее нестабильное положение 26-кратных чемпионов Испании. Вспомнить хотя бы февральский конфликт между Лионелем Месси, теперь уже бывшим спортивным директором Эриком Абидалем и президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, произошедший на фоне увольнения Эрнесто Вальверде, предшественника Кике Сетьена. Пандемия коронавируса, заставившая клуб пойти на снижение зарплат игрокам, только усугубила имеющиеся проблемы. Всё это вкупе с напряжённой атмосферой внутри команды не могло не сказаться на результате.

Однако вопреки советам экспертов, которые высказывались за отставку Бартомеу, руководство решило начать реформы с тренерского штаба. И спустя три дня после разгрома в Лиссабоне было объявлено об увольнении Сетьена.

Ещё до официальной информации о смене наставника ходило множество слухов по поводу того, кто начнёт подготовку «Барселоны» к новому сезону, стартующему в Испании 12 сентября. Среди вероятных кандидатур называлась бывшая звезда и лидер сине-гранатовых Хави и Маурисио Почеттино, в прошлом году выведший «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов.

Однако выбор пал на главного тренера сборной Нидерландов — Кумана. Многие отмечают, что именно он является наиболее подходящим специалистом для вывода каталонцев из кризиса.

Стоит отметить, что после увольнения Вальверде сине-гранатовые уже вели переговоры с тренером. Но тогда в разгаре была подготовка к чемпионату Европы 2020 года, и он сам оправдывал свой отказ тем, что не может оставить сборную Нидерландов в такой важный момент.

Куман — далеко не новое лицо для «Барселоны». Болельщики со стажем хорошо помнят его яркое выступление в начале 1990-х годов. Он не только являлся главным связующим звеном команды под руководством легендарного Йохана Кройфа, но и забивал важнейшие голы, в том числе в дополнительное время финала Кубка европейских чемпионов сезона-1991/92.

После завершения игровой карьеры нидерландец вернулся в стан сине-гранатовых в качестве ассистента главного тренера Луи ван Гала. Под его руководством команда завоевала два чемпионства и Кубок Испании.

В 2001 году Куман возглавил «Аякс», который дважды привёл к золотым медалям и победе в Кубке Нидерландов. Затем последовал неудачный сезон в «Бенфике», после которого наставник вернулся на родину, чтобы вновь стать чемпионом страны, но теперь уже с ПСВ. Также он пробовал свои силы в Англии, встав у руля сначала «Саутгемптона», а затем — «Эвертона», однако этот опыт оказался менее удачным.

«Помимо того, что он успешный экс-игрок «Барселоны» и хороший человек, Куман многому научился, работая ассистентом у главных тренеров. В некоторых командах и в сборной Нидерландов он проделал серьёзную работу, поэтому я думаю, что он подходит каталонцам. Конечно, на его плечах будет лежать огромная ответственность и ему потребуется время, чтобы внедрить свои методы», — цитирует экс-полузащитника Ривальдо Marca.

Действительно, игравшие под руководством Кумана футболисты отмечали его особую тактику. Тренер отличается требовательностью, делает ставку на чёткую организацию игры и постоянный контроль мяча. При этом ему не чужда эстетическая составляющая футбола. В то же время Рональда характеризуют прямота и честность, что в случае с «Барселоной» может стать как плюсом, так и минусом.

Смена главного тренера не решит абсолютно всех проблем «Барселоны». Например, клубу только предстоит стабилизировать своё финансовое положение. Последние траты на трансферном рынке (покупка Антуана Гризманна стала шестой в списке самых дорогих переходов в истории футбола), зарплаты звёздным футболистам, а также колоссальные потери из-за пандемии коронавируса сделали своё дело, и в мае появились слухи, что каталонцы находятся на грани банкротства. Для этого у нынешнего руководства есть как минимум восемь месяцев — совет директоров назначил выборы президента на 15 марта 2021 года.

«Клуб продолжит реализовывать план действий, направленный на кардинальное изменение спортивной и экономической ситуации на основе фундаментальных изменений в составе основной команды, а также пересмотра бюджета для урегулирования ситуации, вызванной COVID-19, до истечения срока правления текущего президента», — говорится в заявлении «Барселоны».

Предполагается, что для стабилизации бюджета сине-гранатовым придётся пойти на продажу сразу нескольких ведущих футболистов, при этом потратив как можно меньше средств на новичков. По сообщению испанских СМИ, в трансферное окно команду могут покинуть Пике, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Артуро Видаль, Жорди Альба, Иван Ракитич и Самюэль Умтити. Не стоит забывать и о возможном уходе Месси, чьё недовольство Бартомеу только возросло после поражения от «Баварии». Хотя в такой сценарий верится с трудом.

С одной стороны, кардинальная смена состава может пойти на пользу. Уйдут возрастные футболисты, по мнению экспертов, засидевшиеся на своих местах и мешающие развитию команды. Возможно, это не только разгрузит зарплатную ведомость, но и поможет сойти на нет старым конфликтам внутри коллектива, отчасти снизить градус недовольства. Но вместе с тем на построение команды, наработку новых связок необходимо время. А этим уже предстоит заняться Куману.

Пока о его трансферных планах лишь строятся предположения. Сообщается, что специалист уже потребовал у каталонцев приобрести восходящую звезду «Аякса» и сборной Нидерландов Донни ван де Бека, по итогам сезона-2018/19 вошедшего в расширенный список номинантов на «Золотой мяч».