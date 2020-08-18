Голкипер «Барсы» тер Штеген перенёс операцию и пропустит 2,5 месяца

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Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенёс операцию на колене.
Голкипер «Барсы» тер Штеген перенёс операцию и пропустит 2,5 месяца
  • Reuters

Как уточняет официальный сайт каталонцев, легионер пропустит примерно 2,5 месяца.

Отмечается, что хирургическое вмешательство не связано с травмой, а является мерой предосторожности для предотвращения вероятных проблем со связками колена.

На прошлой неделе тер Штеген пропустил восемь мячей от «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» объявили об отставке спортивного директора Эрика Абидаля.

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