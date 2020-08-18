«Барселона» отправила в отставку спортивного директора Абидаля
- Reuters
Как уточняется на официальном сайте каталонцев, стороны приняли обоюдное решение расторгнуть контракт.
«Клуб публично хотел бы поблагодарить Эрика Абидаля за его профессионализм, преданность делу, самоотверженность и позитивный характер его отношений со всеми членами семьи сине-гранатовых», — говорится в релизе.
Ранее «Барселона» официально объявила об отставке Кике Сетьена с поста главного тренера команды. Новым наставником, как ожидается, станет Рональд Куман.
Перемены в клубе произошли после поражения от «Баварии» со счётом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.