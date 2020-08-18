«Барселона» отправила в отставку спортивного директора Абидаля

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В «Барселоне» объявили об отставке спортивного директора Эрика Абидаля.
«Барселона» отправила в отставку спортивного директора Абидаля
  • Reuters

Как уточняется на официальном сайте каталонцев, стороны приняли обоюдное решение расторгнуть контракт.

«Клуб публично хотел бы поблагодарить Эрика Абидаля за его профессионализм, преданность делу, самоотверженность и позитивный характер его отношений со всеми членами семьи сине-гранатовых», — говорится в релизе.

Ранее «Барселона» официально объявила об отставке Кике Сетьена с поста главного тренера команды. Новым наставником, как ожидается, станет Рональд Куман.

Перемены в клубе произошли после поражения от «Баварии» со счётом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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