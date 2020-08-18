«Барселона» отправила в отставку спортивного директора Абидаля

В «Барселоне» объявили об отставке спортивного директора Эрика Абидаля.

Как уточняется на официальном сайте каталонцев, стороны приняли обоюдное решение расторгнуть контракт.

«Клуб публично хотел бы поблагодарить Эрика Абидаля за его профессионализм, преданность делу, самоотверженность и позитивный характер его отношений со всеми членами семьи сине-гранатовых», — говорится в релизе.

Ранее «Барселона» официально объявила об отставке Кике Сетьена с поста главного тренера команды. Новым наставником, как ожидается, станет Рональд Куман.

Перемены в клубе произошли после поражения от «Баварии» со счётом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.