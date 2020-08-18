Куман заявил, что хочет возглавить «Барселону»

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Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман заявил, что хочет возглавить каталонскую «Барселону».
Куман заявил, что хочет возглавить «Барселону»
  • Reuters

«Да, я бы хотел в этот клуб. Но окончательно о моём переходе можно сказать только тогда, когда будет поставлена ​​подпись в контракте. До тех пор я ничего не могу сказать по этому поводу. Даже если бы я хотел», — приводит слова Кумана NOS.

С 1998 по 2000 год Куман, в прошлом игравший за «Барселону», работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента. Он возглавляет сборную Нидерландов с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Куман попросил «Барселону» купить ван де Бека.

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