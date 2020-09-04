Месси рассказал, как его семья отнеслась к желанию покинуть «Барселону»

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как его семья отреагировала на намерение футболиста уйти в другой клуб.

«Когда я сообщил о своём желании покинуть «Барселону» жене и детям, это была жестокая драма. Вся семья плакала, мои дети не хотели уезжать из Барселоны и не хотели менять школу», — цитирует Месси Goal.com.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне».

Ранее Месси рассказал, как весь год говорил Хосепу Марии Бартомеу, что хочет уехать из «Барселоны».