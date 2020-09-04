Месси объявил, что остаётся в «Барселоне»

Короткая ссылка
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси объявил, что остаётся в каталонском клубе.
Месси объявил, что остаётся в «Барселоне»
  • Reuters

«Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа», — цитирует Месси Goal.com.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что отец Месси не знает, останется ли его сын в «Барселоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить