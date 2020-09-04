Месси объявил, что остаётся в «Барселоне»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси объявил, что остаётся в каталонском клубе.

«Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа», — цитирует Месси Goal.com.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что отец Месси не знает, останется ли его сын в «Барселоне».