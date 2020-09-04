Отец Месси не знает, останется ли его сын в «Барселоне»

Хорхе Месси, отец нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, ответил на вопрос по поводу информации, согласно которой его сын принял решение остаться в каталонском клубе.

«Мы не знаем, не знаем», — приводит слова Хорхе Месси El Chiringuito.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее в Ла Лиге опровергли заявление Месси и его отца об отступных.