Отец Месси не знает, останется ли его сын в «Барселоне»
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«Мы не знаем, не знаем», — приводит слова Хорхе Месси El Chiringuito.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.
Ранее в Ла Лиге опровергли заявление Месси и его отца об отступных.