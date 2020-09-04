В Ла Лиге опровергли заявление Месси и его отца об отступных

В испанской Ла Лиге отреагировали на заявление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его отца Хорхе об отступных.

Заявление Ла Лиги опубликовано журналистом Фабрицио Романо в Twitter.

В документе отмечается, что пункт об отступных в размере €700 млн по-прежнему действует.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн потерял силу.