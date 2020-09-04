В Ла Лиге опровергли заявление Месси и его отца об отступных
- Reuters
Заявление Ла Лиги опубликовано журналистом Фабрицио Романо в Twitter.
В документе отмечается, что пункт об отступных в размере €700 млн по-прежнему действует.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.
Ранее отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн потерял силу.
La Liga against Leo Messi and his father - side with Barcelona: “The €700m clause is absolutely valid”. 🚨 #FCB#Barcelona#Messipic.twitter.com/8ZbaoZtR3B— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2020