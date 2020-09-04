Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн потерял силу

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Хорхе Месси, отец нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, направил официальный ответ президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу по поводу недавнего заявления организации на тему контракта футболиста.
Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн потерял силу
  • Reuters

«Мы не знаем, какой контракт в Ла Лиге анализировали и на каком основании они делают вывод о том, что сумма выкупа действует. Пункт о выкупе применим в случае, если игрок решит настаивать на одностороннем расторжении того же самого контракта. Часть заявления Ла Лиги, касающаяся €700 млн, — это ошибка», — говорится в письме, текст которого приводит Mundo Deportivo.

Отец футболиста отметил, что пункт в контракте о компенсации в размере €700 млн распространял своё действие на период до окончания сезона-2019/20. По его мнению, высказывания Тебаса на данную тему указывают на «пристрастное отношение» Ла Лиги к сложившейся ситуации.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее появилась информация, что в ближайшее время Месси объявит, что остаётся в «Барселоне».

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