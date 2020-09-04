СМИ: В ближайшее время Месси объявит, что остаётся в «Барселоне»

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время объявит, что остаётся в клубе.

Как сообщает Sphera Sports, аргентинец уже записал обращение, в котором объявит о своём решении.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее появилась информация, что Месси может остаться в «Барселоне» ещё на один сезон.