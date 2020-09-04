Месси: весь год говорил Бартомеу, что хочу уехать из «Барселоны»

Короткая ссылка
Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси рассказал о разговоре с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.
Месси: весь год говорил Бартомеу, что хочу уехать из «Барселоны»
  • Reuters

«Я сказал руководству, в том числе президенту, что хочу уехать. Я говорил ему об этом весь год. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов, и думал, что моё время в «Барселоне» закончилось. Мне было очень жаль, потому что я всегда говорил, что хочу здесь закончить карьеру», — цитирует форварда Goal.com.

Он отметил, что этот год был для него очень тяжёлым и поэтому настал момент, когда он задумался о поисках новых амбиций. При этом аргентинец подчеркнул, что это произошло не из-за поражения от «Баварии», а решение долго обдумывалось. 

«Я сказал обо всём президенту. Он всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу ли я уйти или хочу остаться, и в конце концов он не сдержал своё слово», — добавил Месси.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить