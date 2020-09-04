Месси: весь год говорил Бартомеу, что хочу уехать из «Барселоны»

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси рассказал о разговоре с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.

«Я сказал руководству, в том числе президенту, что хочу уехать. Я говорил ему об этом весь год. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов, и думал, что моё время в «Барселоне» закончилось. Мне было очень жаль, потому что я всегда говорил, что хочу здесь закончить карьеру», — цитирует форварда Goal.com.

Он отметил, что этот год был для него очень тяжёлым и поэтому настал момент, когда он задумался о поисках новых амбиций. При этом аргентинец подчеркнул, что это произошло не из-за поражения от «Баварии», а решение долго обдумывалось.

«Я сказал обо всём президенту. Он всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу ли я уйти или хочу остаться, и в конце концов он не сдержал своё слово», — добавил Месси.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.