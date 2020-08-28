Обмен в «Манчестер Сити» и предложение Неймара: какие слухи сопровождают возможный уход Месси из «Барселоны»

Аргентинский футболист Лионель Месси близок к подписанию контракта с «Манчестер Сити», сообщают мировые СМИ. По имеющимся данным, нападающий готов покинуть «Барселону» даже при условии понижения зарплаты. В свою очередь, Неймар, с которым Месси несколько лет успешно выступал за каталонцев, попросил руководство ПСЖ включиться в борьбу за форварда и, по некоторым сообщениям, сам позвонил ему с предложением переехать в Париж. В Аргентине же прошли демонстрации с призывом к Месси продолжить карьеру у себя на родине.

Весь футбольный мир замер в ожидании развязки истории с уходом Лионеля Месси из «Барселоны». Прошло три дня с тех пор, как аргентинский нападающий уведомил клуб через бюрофакс о своём желании уйти в другую команду, однако пока он ещё официально числится игроком каталонцев.

Основным претендентом на Месси остаётся «Манчестер Сити». По данным аргентинской журналистки Вероники Брунати, нападающий уже начал обсуждать условия личного контракта с английским грандом. Сообщается, что соглашение с Месси, возможно, будет рассчитано на два года с опцией продления на ещё один сезон. При этом размер зарплаты и бонусов ещё обсуждаются.

Как уверяет Брунати, для Месси в сложившейся ситуации финансовый вопрос не являются ключевым. По её словам, нападающий позвонил главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле, с которым долгое время успешно сотрудничал в «Барселоне», и заявил, что хочет играть в Манчестере, а деньги «не являются помехой».

Для английского же клуба размер контракта с Месси как раз очень важен, так как за такую же зарплату, которую аргентинец получает в «Барселоне», «Сити» содержит одновременно Серхио Агуэро, Кевина де Брёйне, Рахима Стерлинга, Эмерика Ляпорта и Габриэла Жезуса, то есть всех своих ключевых игроков. Но взамен высокого оклада «Сити» может предложить Месси большие спортивные амбиции и возможность всерьёз бороться за трофеи, напомнила Брунати. Ведь именно неудачи на поле во многом повлияли на желание нападающего сменить клуб.

Также для «Сити» остаётся открытым вопрос с оформлением трансфера. Несмотря на то что «Барселона» оценивает отступные за Месси в €700 млн, английский клуб рассчитывает уложиться в меньшую сумму, включив в сделку нескольких своих игроков. По информации каталонской газеты Diario Sport, согласно одному из прорабатываемых сценариев, «Манчестер» может выплатить €100 млн за Месси, а также отдать испанскому клубу Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию. И если последние два футболиста ещё могут заинтересовать «Барселону», то бразильский нападающий каталонцам вряд ли нужен.

При этом стоит отметить, что для Месси остаётся возможным вариант ухода из «Барселоны» в качестве свободного агента, что сразу станет облегчением для всех претендующих на него клубов. В действующем пока ещё контракте аргентинца содержится пункт о том, что он может разорвать соглашение в одностороннем порядке, но только до 10 июня. Так как из-за пандемии коронавируса все сроки в мировом футболе сместились, у Месси есть шанс доказать в суде, что эта опция ещё действовала, когда он заявил руководству «Барселоны» о своём уходе.

В то же время, по имеющимся данным, нападающий ПСЖ Неймар начал работу над привлечением бывшего одноклубника в свою команду. По информации телеканала Telefoot, бразилец сам позвонил Месси и попытался убедить его перебраться в стан парижан. Сообщается, что Неймар делал упор на эмоциональную составляющую такого трансфера и возможность играть вместе, как аргентинец и бразилец вместе успешно делали это в «Барселоне».

Интересно, что такой звонок состоялся спустя почти год после того, как сам Месси уговаривал Неймара отказаться от перехода в «Реал», чтобы не становиться соперниками в чемпионате Испании. Позднее аргентинец даже приглашал своего друга обратно в «Барселону», рассчитывая на то, что вместе они вновь будут завоёвывать трофеи. Однако Неймар остался в ПСЖ, завоевал все национальные титулы и дошёл до финала Лиги чемпионов, а каталонский клуб в минувшем сезоне впервые за 12 лет не выиграл ни одного турнира.

По данным Sky Sports, Неймар также обратился к руководству парижан, чтобы они начали работу над трансфером Месси. Однако французская газета L’Equipe скептически относится к такой перспективе. По её информации, хотя ПСЖ и считается одним из самых богатых футбольных клубов в мире, он не сможет позволить себе пригласить шестикратного обладателя «Золотого мяча». Парижанам будет сложно выплачивать Месси те же деньги, что он получал в «Барселоне», так как его зарплата превышает суммарный оклад Неймара и другой звезды ПСЖ Килиана Мбаппе. Немалую часть средств придётся потратить на сам трансфер, и сделать это без нарушений «финансового фейр-плей» будет невозможно.

Также сообщается, что в родном городе Месси ждут, что он присоединится к «Ньюэллс Олд Бойз», воспитанником которого является нападающий. В Росарио прошла демонстрация болельщиков, которые хотят, чтобы аргентинец подписал контракт именно с их клубом. По данным Marca, на улицы вышли сотни человек. Месси покинул «Ньюэллс Олд Бойз» ещё в 2000 году в возрасте 13 лет, после чего без перерыва представлял «Барселону».