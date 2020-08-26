Источник: «Манчестер Сити» готов предложить за Месси порядка €200 млн
- Reuters
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Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своём Twitter. По информации источника, руководство английского клуба готово выделить на трансфер 33-летнего игрока около €200 млн, которые будут состоять из определённой суммы, а также футболистов.
25 августа Месси сообщил руководству каталонцев, что собирается уйти из «Барселоны». Месси рассчитывает покинуть клуб бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, однако юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался от идеи приобретения Месси.