СМИ: ПСЖ отказался от идеи приобретения Месси

Французский клуб ПСЖ отказался от покупки аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, французский клуб не планирует дорогостоящую покупку. Этим летом парижане уже потратили €50 млн на выкуп прав на форварда «Интера» Мауро Икарди.

25 августа Месси сообщил руководству каталонцев, что собирается покинуть «Барселону». В контракте аргентинского форварда прописан пункт об отступных в размере €700 млн. Сам Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Игрок обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, но юристы аргентинца ссылаются на продление сезона из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Месси за €223 млн.