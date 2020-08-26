СМИ: ПСЖ отказался от идеи приобретения Месси

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Французский клуб ПСЖ отказался от покупки аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
СМИ: ПСЖ отказался от идеи приобретения Месси
  • Reuters

Об этом сообщает Marca. По информации источника, французский клуб не планирует дорогостоящую покупку. Этим летом парижане уже потратили €50 млн на выкуп прав на форварда «Интера» Мауро Икарди.

25 августа Месси сообщил руководству каталонцев, что собирается покинуть «Барселону». В контракте аргентинского форварда прописан пункт об отступных в размере €700 млн. Сам Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Игрок обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, но юристы аргентинца ссылаются на продление сезона из-за пандемии. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Месси за €223 млн.

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