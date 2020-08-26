Источник: «Барселона» готова продать Месси за €223 млн

Руководство «Барселоны» определилось с суммой, за которую может быть продан капитан команды Лионель Месси.

Как сообщает AS, руководство «Барселоны» считает невозможным удержать в команде аргентинского форварда Лионеля Месси. По информации источника, каталонцы не будут требовать за Месси полную сумму отступных в размере €700 млн и готовы продать футболиста не менее чем за €223 млн, чтобы осуществить самый дорогой трансфер в истории. В клубе уверены, что 33-летний Месси не сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Поэтому аргентинец будет либо продан, либо останется до окончания действия контракта, который истечёт летом 2021 года.

В настоящее время самым дорогим футболистом в истории является бразильский форвард Неймар, который в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.

Ранее сообщалось, что МЮ провёл переговоры с отцом Месси.