Источник: МЮ провёл переговоры с отцом Месси

«Манчестер Юнайтед» перешёл к решительным действиям по трансферу аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своём Twitter. По информации источника, представители английского клуба провели предварительные переговоры с отцом игрока — Хорхе Месси.

25 августа футболист сообщил руководству клуба, что собирается покинуть «Барселону». В контракте аргентинского форварда прописан пункт об отступных в размере €700 млн. Сам Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Игрок обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, однако юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии.

Ранее «Манчестер Сити» намекнул на трансфер Месси.