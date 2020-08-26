Источник: МЮ провёл переговоры с отцом Месси

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«Манчестер Юнайтед» перешёл к решительным действиям по трансферу аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Источник: МЮ провёл переговоры с отцом Месси
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своём Twitter. По информации источника, представители английского клуба провели предварительные переговоры с отцом игрока — Хорхе Месси.

25 августа футболист сообщил руководству клуба, что собирается покинуть «Барселону». В контракте аргентинского форварда прописан пункт об отступных в размере €700 млн. Сам Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Игрок обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, однако юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии. 

Ранее «Манчестер Сити» намекнул на трансфер Месси.

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