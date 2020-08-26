«Манчестер Сити» намекнул на трансфер Месси

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«Манчестер Сити» оригинально анонсировал готовящийся переход игрока.
«Манчестер Сити» намекнул на трансфер Месси
  • Reuters

В своём аккаунте в Twitter вице-чемпионы Англии выложили картинку из компьютерной игры Fall Guys, причём в комментарии к посту утверждается, что будущий новичок — «игрок с другой планеты». Обсуждая загадочную публикацию «Манчестер Сити», болельщики предположили, что речь идёт о Лионеле Месси, который собрался покинуть «Барселону».

На это также намекает эмоджи с козой. Написание этого слова на английском языке часто используется в качестве замены аббревиатуры GOAT — «лучший в истории».

Ранее сообщалось, что СМИ назвали условие, при котором Месси может остаться в «Барселоне».

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